Подгорица, 20 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Результаты последнего опроса MasterIndex Montenegro показывают, что бесконтактные платежи являются неотъемлемой частью современного платежного опыта граждан Черногории, и что 92% респондентов имеют бесконтактную карту, сообщает bankar. me

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

Бесконтактные платежи чаще всего совершаются в супермаркетах (68% опрошенных), на АЗС (39%), а также в аптеках и частных медицинских учреждениях (33%), то есть в оживленных торговых точках, где важна скорость и простота оплаты как для покупателя и продавца на кассе.

Скорость и простота использования являются наиболее распространенными причинами, по которым пользователи решают платить бесконтактно, на что указали 62 процента респондентов, а другие преимущества этого способа оплаты, на которые пользователи ссылаются, — это безопасность (36%) и контроль, поскольку карта постоянно находится в руках пользователя (34%).

В целом суммы до 40 евро выплачиваются в 65% случаев бесконтактно.