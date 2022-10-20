Скопье, 20 октября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Городской совет Скопье 20 октября 39-ю голосами из 40 принял решение о перераспределении средств для обеспечения выплаты заработных плат водителям городских автобусов.

Автобус

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из-за задержки выплат водители объявили забастовку и автобусное движение прекратилось во всем городе.

Мэр Скопье Даниела Арсовска заявила, что не намерена уходить в отставку из-за инцидента и обвинила в ситуации оппозиционную партию ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).