Париж, , 22:28 — REGNUM Представители руководства Франции, Испании и Португалии согласовали предложения о строительстве морского трубопровода, по которому можно поставлять водород, сообщает 20 октября Associated Press.

Водородная энергетика morbihan-energies.fr

По имеющимся данным, этот трубопровод должен соединить французский Марсель и испанскую Барселону. На первых порах по нему планируется осуществлять поставки газа, но в итоге он должен выполнять транспортировку водорода.

На данный момент сроки реализации этого проекта и его примерная стоимость не выяснены.

Этот трубопровод уже называют «коридором зеленой энергии» и он преподносится как замена не реализованному проекту газопровода MidCat.

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