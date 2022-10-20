Подгорица, 20 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Ночные полеты в аэропорту Тивата — это история, о которой говорят давно, но ничего не делается для конкретизации, — пишет издание «Дан» и добавляет, что в 2019 году был нанят консультант, и именно там было принято решение о реализации этой идеи.

(сс) Petr Beran Самолет идет на посадку в аэропорту Тивата (Черногория)

«Усилия по организации ночных полетов в аэропорту Тивата ведутся десятилетиями (с конца 1980-х годов). Разработка навигационных процедур приближается к этой цели, однако в этом отношении возникает ряд проблем. В связи с этим необходимо решить большое количество вопросов, которые можно разделить на две большие группы, а именно: проектирование инструментальных навигационных процедур, которые можно было бы использовать в ночных условиях и выполнение предпосылок с точки зрения инфраструктуры в самом аэропорту», — заявляют на госпредприятии «Аэропорты Черногории».

В 2019 году был нанят консультант — французская компания Navblue (компания, входящая в группу Airbus). К настоящему времени они завершили разработку трех навигационных схем, одной схемы захода на посадку на ВПП и двух навигационных схем вылета. Процедуры, которые должны привести к утверждению Агентством гражданской авиации, сами по себе сложны.

«Предварительные прогнозы указывают на потребность в инвестициях порядка нескольких десятков миллионов евро», — заявили в компании.