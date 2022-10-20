Берлин, 20 октября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Противоречия в немецких элитах привели к тому, что полностью были проигнорированы сигналы о катастрофическом положении на АЭС в б. УССР. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM международный обозреватель Виталий Волков.

Бундестаг

«Хороший пример, который показывает, как мыслят нынешние элитарии: в 2019–2021 годы в Берлин попали сведения о катастрофическом положении на некоторых АЭС в б. УССР и о растратах тех средств, которые ЕС выделял на их профилактику и т. д», — сообщил эксперт.

Тревогу били инженеры с самих АЭС, тайно пересылали документы. Эти материалы были доведены до представителей всех партий, чьи фракции заседают в бундестаге. Эффект — нулевой. Вопрос так и не был поднят, хотя он был напрямую связан с безопасностью Европы, рассказал собеседник агентства.

При этом источник в Берлине утверждал, что спецслужбы проводили по этому поводу секретное совещание, должны были создать свою докладную, но она где-то легла под сукно. Другой источник прямо сказал: эту тему перед выборами ни одна партия не поднимет, сообщил Волков.

«Те, кто за Киев, они против АЭС, а те, кто готов критиковать Киев, они за атомную энергетику. Это реалии немецкой политической кухни, причём в таком чувствительном вопросе, как атомная безопасность… Вопрос так и не был поднят», — заключил политолог.

Напомним, что ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на «Форуме 2000» заявила о том, что поддержка киевского режима для нее важнее, чем мнение немецких избирателей.