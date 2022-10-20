Москва, , 22:10 — REGNUM Сергей Светлаков рассказал, как проходят съёмки сериала «Дело о пропавшей деревне», в качестве продюсера которого он выступает. Интервью с актёром было опубликовано 20 октября на портале «Вокруг ТВ».

Сергей Светлаков Александр Вепрёв

Шоу снимают в одной из деревень Тверской области, его сюжет расскажет о том, как в деревне Верхние Броды начинают пропадать жители, расследовать дело берётся московская блогерша, которую играет Мария Горбань. Светлаков сообщил, что съёмочная группа «всю смену» слушает жизненные истории хозяев домов, поскольку одной из главных тем сериала является «столкновение мегаполиса и деревни».

Отмечается, что персонажи сериала, пытаясь докопаться до истины, будут сталкиваться со многими мистическими моментами. Премьера шоу состоится в 2023 году на сайте онлайн-кинотеатра IVI.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Bazelevs планирует снять десятый фильм серии «Ёлки». Отметим, что Сергей Светлаков не появится в девятой картине франшизы, премьера которой запланирована на 1 декабря 2022 года.

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