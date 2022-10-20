Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Конгресс США может одобрить выделение Киеву нового пакета помощи на общую сумму около $50 млрд. Об этом 20 октября сообщает NBC со ссылкой на источники.

Конгресс США Whitehouse.gov

По информации телеканала, соответствующее решение планируется принять до конца текущего года, поскольку новый состав Конгресса, который сформируется после после промежуточных выборов в ноябре, может занять более сдержанную позицию в вопросе поддержки Киева.

Вместе с тем источники отмечают, что пока законодатели не получали соответствующего запроса от Белого дома.