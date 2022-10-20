Вашингтон, 20 октября 2022, 22:08 — REGNUM Конгресс США может одобрить выделение Киеву нового пакета помощи на общую сумму около $50 млрд. Об этом 20 октября сообщает NBC со ссылкой на источники.
По информации телеканала, соответствующее решение планируется принять до конца текущего года, поскольку новый состав Конгресса, который сформируется после после промежуточных выборов в ноябре, может занять более сдержанную позицию в вопросе поддержки Киева.
Вместе с тем источники отмечают, что пока законодатели не получали соответствующего запроса от Белого дома.