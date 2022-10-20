Лондон, , 22:08 — REGNUM 21-летний атакующий полузащитник национальной сборной Англии по футболу Букайо Сака с оценкой 8.49 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Арсенал» — ПСВ (1:0).

ФК «Арсенал»

В матче с командой из Эйндховена Букайо Сака отметился пятью успешными обводками и подал три угловых. Точность передач 21-летнего футболиста составила 92%.

В текущем сезоне Букайо Сака принял участие в 14-ти матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также англичанин получил две желтые карточки.

Действующее соглашение Сака с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.