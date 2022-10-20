Тирана, 20 октября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал протест университетских преподавателей, начавшийся 17 октября, в первый день нового учебного года в Албании.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

На своей странице в социальной сети политик опроверг сообщения о планах по проверке педагогов на участие в коррупционных схемах и связь с преступностью (т. н. веттинге).

По словам Рамы, протесты педагогов тайно координируются главой Демократической партии Албании Сали Беришей, объявленным в США персоной нон грата за активное участие в коррупционных схемах.

Политик заявил, что повышение заработной платы педагогов будет произведено не раньше, чем повышение пенсий и подведение баланса расходов на электроэнергию, возросших из-за глобального энергетического кризиса.