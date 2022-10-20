Ижевск, 20 октября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (ИжГСХА) переименована в Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ). Соответствующий приказ подписал замминистра сельского хозяйства России, сообщил в социальных сетях ректор вуза Андрей Брацихин.

пресс-служба вуза Встреча со студентами УдГАУ

Глава учреждения пояснил, что академия — это узко ориентированная образовательная организация.

«Мы уже давным-давно перешагнули этот статус. В рамках наших направлений подготовки, помимо сельского хозяйства, — электроэнергетика, прикладная информатика, экономика, механизация, вопросы инженерии и многие другие направления, которые сегодня дают нам основания считаться полноценно университетом», — подчеркнул Брацихин.

Ректор вуза добавил, что смена статуса означает для учреждения очень многое.

Отметим, что домен у вуза сохранился прежний, при этом на портале учреждение полностью переименовано в УдГАУ.

ИА REGNUM напоминает, университет является единственным высшим учебным заведением в республике, который выпускает специалистов аграрного профиля. За годы существования вуза было подготовлено более 60 тыс. высококвалифицированных специалистов, большая часть которых трудится в сельском хозяйстве.

В настоящее время вуз ведет подготовку специалистов по 30 направлениям, в том числе 13 направлениям бакалавриата, 10 направлениям магистратуры, двум программам специалитета и пяти программам аспирантуры.