Подгорица, , 22:06 — REGNUM Национальная авиакомпания Черногории Air Montenegro перевезла 300 000 пассажиров, было объявлено об открытии пяти новых направлений.

Самолет (сс) Falcon® Photography

В компании заявили, что довольны количеством перевезенных пассажиров с начала года по сегодняшний день, а также результатами, достигнутыми за предыдущий период.

«В этом году национальная авиакомпания Черногории многое сделала для того, чтобы открыть Черногорию для новых рынков и дополнительно позиционировать ее в регионе, Европе и за ее пределами. Мы рады, что с января 300 000 пассажиров решили путешествовать с Air Montenegro и проявили к нам доверие, и нам особенно приятно, что это число продолжает расти», — говорится в сообщении компании.

Рейсами, которые будут выполняться до конца октября, они хотят внести свой вклад в продление сезона, а также интенсивно работают над расширением сети на следующий год и планируют соединиться еще с пятью новыми направлениями.