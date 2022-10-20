Лондон, , 22:05 — REGNUM 20 октября футбольный клуб «Арсенал» в отложенном матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 одержал минимальную победу над ПСВ из Эйндховена со счетом 1:0. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

ФК «Арсенал»

Единственный мяч на 71-й минуте встречи забил 30-летнего опорный полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака после передачи Такэхиро Томиясу. Желтые карточки получили Гранит Джака, Эрик Гутьеррес, Киран Тирни и Мартин Эдегор.

Составы команд:

«Арсенал»: Тернер, Тирни, Габриэл, Холдинг, Томиясу (Уайт, 76’), Сака (Нелсон, 85’), Нкетиа, Виейра (Эдегор, 67’), Локонга (Парти, 67’), Джака, Жезус (Мартинелли, 76’).

ПСВ: Бенитес, Обиспо, Рамальо, Мвене, Макс (Тезе, 65’), Сангаре, Симонс (Ледесма, 90’), Гутьеррес, Гакпо, Верман (Де Йонг, 77’), Тиль (Мадуэке, 65’).

«Арсенал», одержав четвертую победу подряд и набрав 12 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице группы A. ПСВ с семью очками остался на второй позиции.