Подгорица, 20 октября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. По данным черногорского ведомства Monstat, стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории за сентябрь составила 781,8 евро, что на два процента больше, чем в августе.

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«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 366,7 евро, что на 2,9 процента больше, чем в августе», — говорится в сообщении.

Статистики сообщили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 415,1 евро, что на 1,3 процента больше, чем в августе.