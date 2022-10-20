Барселона, Испания, , 22:00 — REGNUM 20 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» футбольный клуб «Барселона» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Маркос Алонсо, Хорди Альба, Жюль Кунде, Серджи Роберто, Педри, Гави, Френки де Йонг, Ансумане Фати, Ферран Торрес, Роберт Левандовски.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Алехандро Родригес, Мануэль Морланес, Ереми Пино, Арно Греневельд, Николас Джэксон.

В текущем сезоне 34-летний форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в 13-ти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился 14-ю забитыми мячами и тремя результативными передачами.