Барселона, Испания, 20 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. 20 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» футбольный клуб «Барселона» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Маркос Алонсо, Хорди Альба, Жюль Кунде, Серджи Роберто, Педри, Гави, Френки де Йонг, Ансумане Фати, Ферран Торрес, Роберт Левандовски.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Алехандро Родригес, Мануэль Морланес, Ереми Пино, Арно Греневельд, Николас Джэксон.

В текущем сезоне 34-летний форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в 13 матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя результативными передачами.