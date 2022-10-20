Скопье, 20 октября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 19 октября заявила, что власти страны больше не принимали решения об отправке помощи киевским властям. Ранее в ходе съезда министров обороны в Брюсселе присутствующим были переданы списки необходимого оборудования и вооружений.

mod.gov.mk Министр обороны Македонии Славянка Петровска

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Петровска подчеркнула, что в случае, если возникнет необходимость в помощи Северной Македонии, то министерство обороны направит соответствующее предложение правительству.

Петровска также отметила, что за передачу вооружения Киеву страна получает увеличенную финансовую поддержку со стороны стран Запада.