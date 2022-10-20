Берлин, 20 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Немецкие элиты не рассчитывали на то, что Россия решится на проведение специальной военной операции. Об этом 20 октября заявил ИА REGNUM международный обозреватель Виталий Волков.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

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«Часть германской элиты, такие, как Анналена Бербок и Роберт Хабек, была готова идти на риски, связанные с кризисными явлениями в европейской экономике, когда готовила «зелёный переход». Но расчёт был на то, что Россия не решится на проведение специальной военной операции, и её ресурсы какое-то время будут у Германии в доступе», — заявил эксперт.

Это большой просчёт немецкой элиты, но — и это очень важный момент — эти немецкие лидеры не в состоянии менять колею, уверен Волков.

«Они лишь озлобляются, когда выходит «не по шерсти». Они всё ещё убеждены, что, если что, «заграница им поможет». Не хочу повторяться, поскольку о том, как устроены американские «питомники» для немецкой новой элиты, много говорится в России», — заключил политолог.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Анналена Бербок в одном из телевизионных шоу заявила о том, что Германия находится в состоянии войны в России.