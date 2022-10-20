Любляна, , 21:53 — REGNUM За первые восемь месяцев 2022 года банки Словении получили 330,2 млн евро прибыли до налогообложения, что на 1,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время объем кредитов небанковскому сектору увеличился на 309 млн евро.

Евро

В августе, по сравнению со среднемесячным значением в этом году, кредитование небанковского сектора укрепилось выше среднего, отмечает Банк Словении в своей ежемесячной публикации о банковских операциях. Объем кредитов небанковскому сектору увеличился на 309 млн евро, а годовой рост ускорился до 13 процентов, сообщает SEEbiz.

Из них половина приходится на кредиты компаниям. Как и в предыдущем месяце, увеличение объема было в значительной степени сконцентрировано только в нескольких крупных фирмах, в основном в сфере поставок электроэнергии, газа и пара. В годовом исчислении рост кредитов компаниям в августе ускорился до 18,4 процента и стал вторым по величине в еврозоне.

Объем вкладов населения в августе впервые с марта сократился минимально, что, по данным Банка Словении, сопоставимо с движением вкладов в аналогичные периоды прошлых лет из-за ежегодных отпусков и увеличения расходов в преддверии нового школьный год. В августе у населения было 25,1 млрд евро сбережений в банках, что на 5,5% больше, чем годом ранее.