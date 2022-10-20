Москва, , 21:52 — REGNUM Роспотребнадзор отменил требование об обязательной сдаче ПЦР-теста на COVID-19 для непривитых граждан России, прибывающим в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала 20 октября глава ведомства Анна Попова.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

До последнего времени гражданам России, возвращающимся из-за рубежа, требовалось в течение трёх календарных дней с момента прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Согласно постановлению, это требование перестаёт действовать с пятницы, 21 октября.

Иностранные граждане и лица без гражданства теперь также освобождаются от необходимости предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. При въезде им будет достаточно заполнить анкету прибывающего на территорию России.