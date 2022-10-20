Тула, , 21:51 — REGNUM Правительство РФ не будет исключать из перечня так называемых чернобыльских территорий населенные пункты Тульской области. Об этом сообщила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина («Единая Россия») в телеграм-канале.

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«У населённых пунктов, в том числе в Тульской области, включённых в перечень так называемых чернобыльских территорий, сохранят статус и соответственно выплаты жителям, проживающим на этих территориях», — отметила Школкина.

По ее словам, в новой редакции постановления правительства России предполагалось исключить из списка 342 населенных пункта, что затронуло бы 182 тыс. туляков.

«В итоге было принято решение не пересматривать список территорий. Это значит, что жители будут и дальше получать социальные выплаты», — подчеркнула парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, границы зон радиоактивного загрязнения и перечень населенных пунктов, находящихся в них, устанавливаются в зависимости от изменения радиационной обстановки и с учетом других факторов и пересматриваются правительством не реже, чем один раз в пять лет. МЧС инициировало очередное обсуждение перечня.

В действующий перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, включено 3855 населенных пунктов в 14 субъектах РФ.

Депутат Госдумы Школкина ранее обращала внимание на то, что в случае исключения из перечня населённых пунктов Тульской области, выплат лишатся почти 24% от числа тех, кто получал их ранее, а это значительная часть населения региона.

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