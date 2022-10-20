Алма-Ата, Казахстан, , 22:22 — REGNUM Киевский режим демонстрирует абсолютно негибкую тоталитарную позицию — «кто не с нами, тот против нас». Об этом 20 октября написал казахстанский политолог Марат Шибутов в своём телеграм-канале «Казахстан и все-все-все», комментируя внесение президента Казахстана в базу киевского националистического сайта «Миротворец».

Марат Шибутов Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, такая позиция «рано или поздно выйдет Киеву боком».

«Но ещё раньше она выйдет боком тем, кто её активно поддерживает», — добавил он.

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Аналитик отметил, что если в списки «Миротворца» попадает какая-либо западная звезда или западный политик, то уже через несколько часов их оттуда удаляют.

«Запись о нашем президенте висит там уже три года. Налицо очень ясное и понятное отношение [киевских властей] к Казахстану», — подчеркнул Шибутов.

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По словам политолога, бездействие казахстанского посольства в Киеве, никак не отреагировавшего на включение президента Казахстана в списки врагов киевского режима, вызывает у него недоумение.

«Может, обязанность защищать честь Казахстана и в том числе его президента очень тяготит посла Дархана Калетаева? Ну, тогда надо принимать кадровые решения — «по собственному желанию», — резюмировал эксперт.

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