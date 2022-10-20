Алма-Ата, Казахстан, 20 октября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Киевский режим демонстрирует абсолютно негибкую тоталитарную позицию — «кто не с нами, тот против нас». Об этом 20 октября написал казахстанский политологМарат Шибутов в своём телеграм-канале «Казахстан и все-все-все», комментируявнесение президента Казахстана в базу киевского националистического сайта «Миротворец».

Иван Шилов ИА REGNUM Марат Шибутов

По мнению эксперта, такая позиция «рано или поздно выйдет Киеву боком».

«Но ещё раньше она выйдет боком тем, кто её активно поддерживает», — добавил он.

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Аналитик отметил, что если в списки «Миротворца» попадает какая-либо западная звезда или западный политик, то уже через несколько часов их оттуда удаляют.

«Запись о нашем президенте висит там уже три года. Налицо очень ясное и понятное отношение [киевских властей] к Казахстану», — подчеркнул Шибутов.

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По словам политолога, бездействие казахстанского посольства в Киеве, никак не отреагировавшего на включение президента Казахстана в списки врагов киевского режима, вызывает у него недоумение.

«Может, обязанность защищать честь Казахстана и в том числе его президента очень тяготит посла Дархана Калетаева? Ну, тогда надо принимать кадровые решения — «по собственному желанию», — резюмировал эксперт.

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