Курган, 20 октября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В Курганской области появится очередной индустриальный парк — «Стальмонтаж». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Проект курганского ЖБИ

Проект парка «Стальмонтаж» прошёл отбор комиссии Минэкономразвития.

«Александр Черняк на территории до основания разворованного и разрушенного завода ЖБИ с поддержкой государства строит несколько новых производств с созданием к 2025 году нескольких сотен новых рабочих мест с хорошей зарплатой. В добрый путь», — отметил Шумков.

Проект седьмого в регионе индустриального парка будет реализован, по словам Шумкова, на площадке Катайского насосного завода.

«В ближайшее время также выделяем средства, и инвестор начнет строительство новых площадей для создания новых производств и рабочих мест», — заверил глава Зауралья.