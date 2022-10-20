Донецк, , 21:55 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима трижды обстреляли жилые кварталы Донецка, выпустив 14 снарядов из гаубиц разного калибра, сообщает вечером 20 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В частности, с направления Красногоровки в 17:45 152-мм снарядами был обстрелян Петровский район Донецка, в 19:07 с направления Авдеевки была обстреляна Яковлевка, в 19:12 от Нетайлово были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

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