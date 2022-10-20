Вашингтон, 20 октября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Победа республиканцев на предстоящих выборах была бы нам полезна, но стратегически она ничего не изменит, США останутся нашим основным противником, отметил 20 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания лидера Республиканской партии в палате представителей США Кевина Маккарти.

Matt H. Wade США

Как сообщалось ранее, Маккарти заявил, что в случае победы партии на промежуточных выборах помощь киевскому режиму может быть сокращена, а средства перенаправлены на решение внутриамериканских проблем.

«Заявление лидера республиканского меньшинства в палате представителей Конгресса США не должно служить основой для даже минимально положительных прогнозов. Тактические манёвры США на российском направлении могут иметь место, но принципиальная линия любого руководства в Вашингтоне останется неизменной. Снижение интенсивности военно-политического и экономического давления США на нашу страну возможно только в случае отхода России от курса на возвращение своего суверенитета и стратегическое взаимодействие с Китаем, «перехода» в лагерь США и их союзников. Условием такого перехода является смена руководства России на абсолютно лояльное Западу со всеми производными от этого катастрофическими последствиями для нашей страны.

Сократят США поддержку киевского режима, значит, будут задействованы другие рычаги давления на нас. Более того, американцы вполне могут изменить вектор своего военного давления, переключив его с юго-западного на западный и северо-западный.

Напомню также, что в самой Республиканской партии намерение продолжать поддерживать Зеленского велико. В любом случае военная и другая помощь из США — это только один канал поддержки нынешнего киевского режима.

Одним словом, победа республиканцев на предстоящих выборах была бы нам полезна, но только в плане того, что на некоторое время США будут вынуждены сосредоточиться на урегулировании внутренних проблем, вытекающих из соответствующей разбалансировки своего государственного механизма. Стратегически она в понимании США как нашего основного противника ничего не меняет.

Мало что она меняет и в том, как наша страна должна действовать на территории бывшей УССР. Наш военно-политический минимум там мне видится как полное освобождение уже вернувшихся в Россию земель, возвращение Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также Приднестровья», — отметил Михаил Демурин.