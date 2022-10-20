Нью-Йорк, США, , 21:42 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал новый трейлер пятого сезона сериала «Корона». Ролик был выложен 20 октября на YouTube-канале компании.

Клэр Фой Кадр из сериала «Корона»

В ролике зрители могут видеть сцены, которые дают понять, что отношения между королевой Елизаветой II и принцессой Дианой вошли в стадию кризиса. Первый эпизод продолжения шоу появится на сайте Netflix 9 ноября 2022 года.

Напомним, вокруг проекта сериала развернулся скандал после того, как стало известно, что в одном из эпизодов продолжения «Короны» авторы шоу покажут диалог между Карлом III и бывшим премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором. В этой сцене сын Елизаветы II говорит, что его мать слишком долго сидит на троне. Мейджор назвал происходящее в кадре «злонамеренной чушью», а многие британцы призвали из-за этого бойкотировать шоу.

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