Лондон, 20 октября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 20 октября в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» футбольный клуб «Фулхэм» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Астон Виллой» из Бирмингема. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Фулхэм»: Бернд Лено, Тим Рим, Бобби Рид, Исса Диоп, Энтони Робинсон, Гаррисон Рид, Андреас Перейра, Жоау Пальинья, Нескен Кебано, Александар Митрович, Виллиан.

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Ян Беднарек, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Джейкоб Рэмзи, Дэнни Ингз, Олли Уоткинс, Леон Бэйли.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Саймон Беннет. Резервный арбитр — Пол Тирни.