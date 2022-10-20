Екатеринбург, 20 октября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Свердловской области открыто движение по расширенному участку Тюменского тракта. Об этом сообщает Уралуправтодор.

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Участок трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень ввели в эксплуатацию 20 октября. С 188 по 215 километр дорога стала четырёхполосной, а встречные потоки транспорта разделены.

Глава ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков отмечает, что Тюменский тракт станет логическим продолжением трассы Москва — Казань — Екатеринбург. В связи с этим к 2025 году его планируется сделать четырёхполосным на всём протяжении.