Нижний Новгород, , 21:30 — REGNUM В новых условиях у некоторых мобилизованных обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который 20 октября находился в палаточном лагере военнослужащих в Костромской области.

Мобилизованные нижегородцы в Костромской области t. me/glebnikitin_nn

Он отметил, что на военно-врачебную комиссию направлены девять человек. Будет подниматься вопрос об их возвращении домой.

«Некоторые сюда шли добровольцами. Зная о проблемах, не горят желанием возвращаться назад, но свои возможности нужно рассчитывать объективно», — объяснил глава области.

Кроме того, домой вернутся восемь многодетных отцов, у которых в семьях растут по три ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, около деревни Песочное Никитин посетил испытательный полигон Военной академии радиационной, химической, биологической защиты и палаточный лагерь. Глава области осмотрел хозяйственные помещения и ознакомился с условиями проживания военнослужащих.

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