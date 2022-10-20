Москва, , 21:26 — REGNUM Игорь Корнелюк ответил на вопрос о своём отношении к творчеству исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом 20 октября сообщает mk.ru.

Выступление И. Корнелюка на Дворцовой пл. Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Композитор дал понять, что он давно уже не занимается написанием песен и его поклонники могут не надеяться услышать новые хиты. «Я считаю, что жанр песни в России находится в глубоком кризисе», — заявил Корнелюк, добавив, что такого же мнения придерживаются его коллеги. Он пояснил, что всё, что создаётся сегодня нельзя отнести к песенному жанру.

По поводу творчества SHAMAN`а Корнелюк сказал, что ему нравится как сам исполнитель, так и его голос, но он не хочет давать комментарии по поводу качества самих песен. «Хотя тут ко мне можно не прислушиваться. «Я сейчас живу в других измерениях», — признался композитор, отметив, что ему уже давно не интересно работать в этом направлении, и что сейчас он занят больше симфонической музыкой.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что художник Никас Сафронов предложил выпустить на сцену конкурса «Песня года» SHAMAN`a вместо Софии Ротару. Он обратил внимание, что на «Песне года» должны исполняться новые хиты, а в 2022 году не выпустила новых песен.

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