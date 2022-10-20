Москва, 20 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Игорь Корнелюк ответил на вопрос о своём отношении к творчеству исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом 20 октября сообщает mk.ru.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выступление И. Корнелюка на Дворцовой пл.

Композитор дал понять, что он давно уже не занимается написанием песен и его поклонники могут не надеяться услышать новые хиты. «Я считаю, что жанр песни в России находится в глубоком кризисе», — заявил Корнелюк, добавив, что такого же мнения придерживаются его коллеги. Он пояснил, что всё, что создаётся сегодня нельзя отнести к песенному жанру.

По поводу творчества SHAMAN`а Корнелюк сказал, что ему нравится как сам исполнитель, так и его голос, но он не хочет давать комментарии по поводу качества самих песен. «Хотя тут ко мне можно не прислушиваться. «Я сейчас живу в других измерениях», — признался композитор, отметив, что ему уже давно не интересно работать в этом направлении, и что сейчас он занят больше симфонической музыкой.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что художник Никас Сафронов предложил выпустить на сцену конкурса «Песня года» SHAMAN`a вместо Софии Ротару. Он обратил внимание, что на «Песне года» должны исполняться новые хиты, а в 2022 году не выпустила новых песен.