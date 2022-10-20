Конакри, , 21:38 — REGNUM Как минимум пять человек получили ранения в результате столкновения с полицией во время антиправительственной демонстрации в столице Гвинеи Конакри, сообщает 20 октября Reuters.

Протест

Демонстранты вышли на улицы с призывом к правительству, захватившему власть в результате переворота в сентябре 2021 года, восстановить гражданское правление. Отмечается, что протестующие устанавливали дорожные блоки по всему городу и поджигали шины.

В ответ силы безопасности страны применили слезоточивый газ и боевые пули.

«Пятеро [протестующих] получили огнестрельные ранения. Один находится в критическом состоянии», — сообщили представители национального фронта защиты конституции (FNDC) Чада.

Ранее страны ECOWAS объявили о санкциях против военного правительства Гвинеи.

Напомним, что 5 сентября 2021 власть в Гвинее была захвачена командующим элитным подразделением спецназа полковником Мамади Думбуи. Мятежники задержали президента страны Альфу Конде, отменили конституцию и создали директивные органы высшего управления страной. 1 октября Думбуя был приведён к присяге в качестве президента Гвинеи переходного периода.

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