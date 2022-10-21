Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Свердловской области обеспечена возможность заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Такие нормативные акты утвердило региональное правительство, сообщает областное министерство инвестиций и развития.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о документах, регламентирующих процедуру оценки инвестиционных проектов и заключения в отношении таких проектов соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), и их мониторинга (в рамках Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»). По поручению губернатора Евгения Куйвашева были разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты в сфере СЗПК:

постановление правительства Свердловской области от 06.10.2022 № 661-ПП «Об утверждении Порядка оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств областного бюджета»;

постановление правительства Свердловской области от 14.10.2022 № 676-ПП «О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Свердловская область и не является Российская Федерация».

Эти акты запускают новый цикл работы по СЗПК (в связи с комплексом изменений в федеральный закон № 69-ФЗ в текущем году и принятием постановления Правительства России № 1602 от 13.09.2022 «О СЗПК»).

Таким образом, в регионе обеспечена возможность заключения соглашений федерального и регионального уровней в режиме частной проектной инициативы (в сентябре 2022 года сформирован перечень проектов — потенциальных участников СЗПК, в нем учтены 26 проектов с общим объемом инвестиций свыше 180 млрд. рублей, помимо уже ранее заключенных 2 федеральных СЗПК в 2020–2021 годы).

Оперативная координация работы по продвижению нового инструмента осуществляется заместителей губернатора Свердловской области Дмитрием Иониным и министерством инвестиций и развития Свердловской области.

Принятые правовое акты также размещены на Инвестиционном портале Свердловской области

СПРАВОЧНО:

СЗПК представляет собой договор между инвестором и представителями публично-правовых образований, на территории которых реализуется или планируется к реализации новый инвестиционный проект.

Минимальный объем капиталовложений по федеральным СЗПК составляет не менее 750 млн. рублей в зависимости от сферы реализации проекта; по региональным СЗПК — не менее 200 млн. рублей вне зависимости от сферы реализации проекта. Региональные соглашения заключаются в рамках полномочий субъекта Российской Федерации. Учету подлежат как собственные, так и заемные средства организации.

Ключевым механизмом СЗПК является стабилизационная оговорка, которая гарантирует неприменение в отношении инвестора актов (решений), ухудшающих условия реализации проекта. Срок применения стабилизационной оговорки — от 6 до 20 лет с возможностью дальнейшего продления еще на 6 лет. В рамках СЗПК инвестору также может быть предоставлена субсидия на возмещение затрат на создание обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры. Возмещение затрат осуществляется в пределах обязательных платежей, уплаченных инвестором в бюджет публичного правового образования, осуществляющего такие выплаты. Предоставление субсидий предусмотрено с 2023 года.