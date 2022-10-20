Киев, , 21:33 — REGNUM Владимир Зеленский распорядился реализовать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Зеленского.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что персональные санкции сроком на 10 лет вводятся против Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой.

Среди 13 ограничительных мер указаны блокировка активов и запрет на покупку земельных участков на территории бывшей УССР.

Кроме того, киевский режим ввёл аналогичные санкции в отношении мужа дочери Лаврова — Александра Винокурова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные санкции Киев ввёл против супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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