Зеленский объявил о санкциях против супруги и дочери Сергея Лаврова
Киев, 20 октября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Владимир Зеленский распорядился реализовать решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Зеленского.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Зеленский
Уточняется, что персональные санкции сроком на 10 лет вводятся против Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой.
Среди 13 ограничительных мер указаны блокировка активов и запрет на покупку земельных участков на территории бывшей УССР.
Кроме того, киевский режим ввёл аналогичные санкции в отношении мужа дочери Лаврова — Александра Винокурова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные санкции Киев ввёл против супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко.