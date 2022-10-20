Челябинск, , 21:18 — REGNUM В Челябинске 17-летнего подростка осудили за транспортировку оружия. Приговор вынес Советский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Установлено, что в апреле гражданин совместно с неустановленным лицом взял из места скрытого хранения пистолет с патронами и за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей должен был доставить его в Копейск. Но его задержали сотрудники ФСБ.

Суд назначил подростку три года условно. При этом ему отмерили трёхлетний испытательный срок.