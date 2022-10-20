Лестер, Великобритания, , 21:18 — REGNUM 20 октября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Амарти Даниэль, Юри Тилеманс, Харви Барнс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Деннис Прат, Бубакари Сумаре, Джейми Варди.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Видаль, Робин Кох, Диего Льоренте, Расмус Кристенсен, Бренден Эронсон, Марк Рока, Крисенсио Саммервилл, Тайлер Адамс, Патрик Бэмфорд, Луис Синистерра.

Главный тренер: Джесси Марш.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бенксом. Ассистенты главного судьи — Эдвард Смарт и Ник Гринхалгх.