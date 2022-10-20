Нджамена, 20 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Как минимум 50 человек погибли и еще 300 получили ранения в результате столкновений между полицией и демонстрантами в Чаде, где сотни людей вышли на митинги против сохранения власти президента, сообщает 20 октября Reuters.

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Премьер-министр Салех Кебзабо рассказал, что правительство до сих подсчитывает число жертв восстания.

Ранее правозащитные группы заявили, что полиция страны жестоко подавляла протест, убивая безоружных граждан в столице Нджамене и некоторых других городах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Париж осудил вспышки насилия между полицией и демонстрантами в Чаде.