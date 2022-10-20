Нью-Йорк, США, 20 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Netflix выложил в Сеть трейлер экранизации романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Ролик был опубликован 20 октября на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Цитата из тизера фильма «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера Феликс Каммерер в роли Пауля Боймера

Главную роль в картине режиссёра Эдварда Бергера исполнит Феликс Каммерер. Он сыграет немецкого солдата Пауля Боймера — участника Первой мировой войны, который, прибыв на фронт, понимает, насколько его романтизированные представления о военных действиях отличаются от реальности.

Для справки: в Проекте также участвуют Даниэль Брюль, Арон Хильмер, Альбрехт Шух, Эдин Хасанович и другие. Мировая премьера картины Бергера состоится 28 октября 2022 года на сайте Netflix, она также выйдет в ограниченный прокат.