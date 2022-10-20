Богота, 20 октября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Колумбии производство наркотиков и площадь посевов листьев коки в 2021 году достигли самого высокого уровня за два десятилетия мониторинга, сообщает 20 октября Reuters со ссылкой на управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

chuansong.me Полиция Колумбии

Объемы производства наркотиков за год выросли на 14% — до 1400 метрических тонн, а площадь посевов коки увеличилась на 43% — до 204 тысяч гектаров, говорится в ежегодном докладе UNODC.

Напомним, что Колумбия является одним из ведущих производителей наркотиков в мире. При этом издание отмечает, что правительство страны находится под постоянным давлением со стороны своего главного союзника, США, требующего сократить производство.