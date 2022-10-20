Екатеринбург, , 21:09 — REGNUM В Свердловской области вернули домой 32-летнего жителя Тавды, мобилизованного после операции на позвоночник. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Изначально у него была категория годности «Б», то есть он вполне мог быть призван из запаса. Но в учебном центре ему стало плохо. Гражданин попал в госпиталь и медики две недели оказывали ему помощь.

Родственники мобилизованного обратились в ОНФ за помощью. Эксперты ознакомились с документами и поставили под сомнение верность решения медиков о возможности прохождения гражданином военной службы. Затем был организован повторный медицинский осмотр, по результатам которого мужчину признали негодным к военной службе.