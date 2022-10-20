Мадрид, , 21:24 — REGNUM Испания планирует перебазировать 16 истребителей Eurofighter своих ВВС в Болгарию и Румынию до конца текущего года, сообщает 20 октября газета El Pais со ссылкой на главу минобороны Болгарии Димитара Стоянова.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, восемь испанских истребителей Eurofighter появятся в Болгарии уже 1 ноября. До 23 декабря они будут совместно с местными ВВС патрулировать воздушное пространство.

Затем, в начале декабря ещё восемь испанских истребителей Eurofighter отправятся в Румынию. Эта миссия продлится четыре месяца, до марта 2023 года.

Напомним, ВВС Испании ранее уже патрулировали воздушные пространства Болгарии и Румынии. В частности, в начале 2021 года группа из шести истребителей Eurofighter два месяца действовала из района румынского города Констанца. Тогда же четыре истребителя ВВС Испании находились в Болгарии.

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