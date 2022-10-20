Мадрид, 20 октября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Испания планирует перебазировать 16 истребителей Eurofighter своих ВВС в Болгарию и Румынию до конца текущего года, сообщает 20 октября газета El Pais со ссылкой на главу минобороны Болгарии Димитара Стоянова.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

По его словам, восемь испанских истребителей Eurofighter появятся в Болгарии уже 1 ноября. До 23 декабря они будут совместно с местными ВВС патрулировать воздушное пространство.

Затем, в начале декабря, ещё восемь испанских истребителей Eurofighter отправятся в Румынию. Эта миссия продлится четыре месяца, до марта 2023 года.

Напомним, ВВС Испании ранее уже патрулировали воздушные пространства Болгарии и Румынии. В частности, в начале 2021 года группа из шести истребителей Eurofighter два месяца действовала из района румынского города Констанца. Тогда же четыре истребителя ВВС Испании находились в Болгарии.