Нижний Новгород, 20 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В Нижегородской области завершилось внедрение информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» с сервисами электронных дневников и журналов. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

В ведомстве отмечают, что школы Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа первыми в России полностью перешли на использование отечественного интернет-мессенджера.

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Нижегородские учителя получили возможность безопасно и комфортно планировать и проводить онлайн-уроки, создавать чаты с детьми и родителями в учебном профиле «Сферум» в VK-мессенджере.

Работа по интеграции «Сферума» ведётся во всех регионах России в рамках перехода на Федеральную государственную информационную систему «Моя школа», который должен будет завершиться к началу 2023 года.

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