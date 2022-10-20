Нижний Новгород, , 21:03 — REGNUM В торжественном построении мобилизованных, в том числе жителей Нижегородской области, в Военной академии радиационной, химической, биологической защиты, где военнослужащие проходили подготовку, приняли участие нижегородский и костромской губернаторы — Глеб Никитин и Сергей Ситников. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Палаточный лагерь мобилизованных в Костромской области t. me/glebnikitin_nn

Никитин также посетил испытательный полигон Академии и палаточный лагерь. Глава области осмотрел хозяйственные помещения и ознакомился с условиями проживания военнослужащих.

От Нижегородской области в центр сбора было направлено две модульные бани. В своем telegram-канале Никитин отметил, что были сложности с помывкой и просушкой одежды, теперь для этих целей можно использовать имеющиеся бани. Также мобилизованных предоставлено дополнительное снаряжение: плащ-палатки, квадрокоптеры, медикаменты.

«Скоро привезем несколько больших палаток, которые можно будет также использовать для просушки одежды. Еще нужна палатка для встреч с родственниками. Ко многим приезжают с детьми, нужны нормальные условия. Об этом просили сами мобилизованные», — подчеркнул нижегородский губернатор.

Он заверил, что командование воинской части контролирует все вопросы и открыто к диалогу для улучшения условий пребывания граждан.

«Посмотрели полигон, где проходят обучение мобилизованные. Оснащение очень хорошее. Занятия проводятся серьезные. Отдельной темой нашего общения с командованием и мобилизованными стала именно подготовка. Считаю очень важным дать возможность людям освоить как можно больше навыков, вспомнить то, чему они учились раньше», — заключил глава Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованных жителей Нижегородской области планируют освободить от уплаты налога на транспорт. Призванным в рамках частичной мобилизации нижегородцам не придётся платить транспортный налог, начисленный за 2021 год. Льгота будет распространяться на владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил, на мотоциклы с двигателем мощностью до 36 лошадиных сил и на моторные лодки с двигателем мощностью до 30 лошадиных сил.

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