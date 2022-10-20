* запрещённая в России организация

Абуджа, 4 сентября, 2016, 02:02 — ИА Регнум. В результате вооруженной атаки боевиков радикальной исламистской организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деревню на юго-востоке Нигерии погибли пять человек и двое получили ранения. О подробностях ночной атаки губернатор провинции Диффа Дан Дано Махамад Лаоуали рассказал в эфире местной радиостанции Anfani, сообщает пакистанская The Express Tribune.

Diariocritico de Venezuela Деревня в Нигерии

По словам губернатора, нападение произошло поздно вечером в пятницу, 2 сентября, в деревне Тумур, в 75 км от столицы провинции Диффа. Правоохранителям удалось отбить ночную атаку, однако нападавшие успели поджечь несколько домов. От рук террористов погибло пять жителей деревни, минимум двое получили ранения.

Населенные пункты провинции Диффа не раз становились объектом атак боевиков группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой борются с западным образом жизни и выступают за строгое соблюдение законов шариата.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ