Бишкек, 20 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Чуйской области Киргизии упал двухместный учебно-тренировочный самолёт «Bristell NG-5». Об этом сообщили в региональном управлении внутренних дел сегодня, 20 октября.

Aeroprints.com Самолет Bristell NG-5

Крушение произошло на частном аэродроме в городе Токмаке. После аварии на самолёте вспыхнул пожар, он сгорел и не подлежит восстановлению.

По имеющейся информации, в результате инцидента пострадали два человека — инструктор и курсант авиаинститута.