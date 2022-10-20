Красногорск, 20 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. В Московской области не планируется вводить каких-либо ограничений в связи с указом президента России Владимира Путина о введении режима повышенной готовности в регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщил 20 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

«Для жителей Подмосковья никаких ограничений мы вводить не планируем. Регион живёт в обычном ритме, предприятия работают, передвижение по территории — без каких-либо изменений», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что главной задачей для властей региона является сохранение устойчивости экономики, поддержание готовности сил и средств реагирования. Для контроля взаимодействия областных и муниципальных служб, а также стратегических предприятий региона в Московской области создан оперативный штаб, сообщил он.