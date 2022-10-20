Вашингтон, 20 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Американская авиакомпания American Airlines представила прогноз, согласно которому ее прибыль в IV квартале 2022 года превысит оценки аналитиков, поскольку спрос на путешествия остается устойчивым, несмотря на повышение цен на авиабилеты и растущие риски экономической рецессии. Об этом сообщает 20 октября Reuters.

Prayitno American Airlines

American Airlines, занимающая первое место в США по размеру парка самолетов, не видит никаких причин для спада потребительского спроса и ожидает, что он останется «устойчивым» и в следующем году.

Однако компания предупредила, что в ближайшее время ей не удастся удовлетворить спрос всех клиентов в связи с задержками в поставках самолетов и нехваткой пилотов.

Напомним, что авиасообщение в США почти вернулось к докоронавирусным показателям. Так, 16 октября 2,49 млн человек прошли посадку в аэропортах США. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с февраля 2020 года.