Бишкек, , 20:55 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона, предполагающий внесение в Конституцию изменений, которые разрешат применять смертную казнь в качестве исключительной меры наказания.

Педофил

Инициаторами законопроекта выступили сразу 61 депутат. Отметим, что в законодательном собрании республики числятся 90 депутатов.

Парламентарии отмечают значительный рост в Киргизии количества случаев особо тяжких преступлений против детей, в том числе сексуального характера.

Авторы документа акцентируют внимание на том, что в соответствии с Кодексом о детях защита прав и интересов несовершеннолетних граждан основывается на принципе обеспечения защиты ребенка от всех форм насилия.

Поэтому народные избранники предлагают вернуть смертную казнь в качестве наказания за педофилию.